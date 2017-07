BBC geeft namen rijk beloonde medewerkers

De Britse publieke omroep (BBC) heeft woensdag in een jaarrapport de namen en bij benadering ook de inkomensC o r r e c t i e gepubliceerd van 96 medewerkers die meer verdienen dan de Britse premier.

Britse media meldden dat het meeste ‘kijk-en-luistergeld’ naar Chris Evans (51) gaat. Deze presentator verdient in het seizoen 2016/2017 circa 2,5 miljoen euro. De best betaalde vrouw is de presentatrice Claudia Winkleman (45) die tussen de 500.000 en 570.000 voor haar werk krijgt.

Onder de rijk beloonde boegbeelden van de BBC, die in oktober zijn 95e verjaardag viert, is ook sportpresentator Gary Lineker (56). Hij verdient rond de 2 miljoen euro per jaar.

Het kijk-en-luistergeld bedraagt momenteel 166 euro per jaar.