Esther Verhoef handhaaft koppositie

AMSTERDAM – Esther Verhoef staat voor de tweede achtereenvolgende week op de eerste plek in de Boeken Top 10. Nazomer kwam vorige week nieuw binnen op de koppositie en stootte daarmee Goede dochter van Karin Slaughter van de troon. De nieuwe thriller van Slaughter kwam daardoor op de tweede plek terecht en daar staat Goede dochter nog steeds.

Nazomer gaat over modeontwerpster Vivian D, die op het hoogtepunt van haar carrière staat. Ze krijgt echter schokkend nieuws dat haar dwingt na te denken over haar leven en een ingrijpende gebeurtenis die ze jarenlang heeft verdrongen.

De literaire thriller Goede dochter gaat over Charlotte, die 28 jaar eerder samen met haar zusje Samantha een gruwelijke aanslag overleefde die hun moeder het leven kostte. Charlotte is inmiddels in de voetsporen van haar vader getreden en ook advocaat geworden, maar dan wordt ze getuige van een nieuwe aanslag.

De Boeken Top 10 van deze week verschilt nauwelijks met die van vorige week. Her en der wordt stuivertje gewisseld. Zo staat My way van Monica Geuze nu vijfde en De dorst van Jo Nesbø zesde, terwijl dat vorige week omgekeerd was. Benedict Wells staat met Het einde van de eenzaamheid nu op de tiende plek, waar dit boek vorige week nog de elfde positie innam in de Bestseller 60. Ik zie je op het strand van Jill Mansell, vorige week nog op de 10e plek, staat nu 12e.

Boeken Top 10 (notering, tussen haakjes notering vorige week, auteur, titel. Bron: CPNB. Zie www.debestseller60.nl)

1. (1) Esther Verhoef – Nazomer

2. (2) Karin Slaughter – Goede dochter

3. (3) Jeff Kinney – Het leven van een loser 11. Drie keer niks.

4. (4) Suzanne Vermeer – Het paradijs

5. (6) Monica Geuze – My way

6. (5) Jo Nesbø – De dorst

7. (7) John Grisham – Het eiland

8. (8) Alfred Birney – De tolk van Java

9. (9) Yuval Noah Harari – Sapiens

10 (11) Benedict Wells – Het einde van de eenzaamheid