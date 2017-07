Rechter verbiedt veiling van spullen Madonna

De persoonlijke spullen van Madonna mogen niet op een veiling worden verkocht. Dat oordeelde een rechter in New York dinsdag, meldt de New York Post. De zangeres had gevraagd om het verbod, omdat het ging om intieme zaken. Onder meer een borstel met haar haar, gedragen lingerie en een liefdesbrief die zij ontving van rapper Tupac Shakur zouden woensdag onder de hamer gaan.

In de rechtbankpapieren wees ze erop dat door middel van het haar haar DNA-profiel zou kunnen worden vastgesteld. ,,Het is stuitend en diep beledigend dat mijn DNA geveild zou kunnen worden”, schrijft ze. Ze vertelt daarin ook dat ze er niet eens van op de hoogte was dat ze de brief van Tupac niet meer zelf in bezit had.

Het veilinghuis verwachtte zo’n 400.000 dollar (346.000 euro) te krijgen voor de brief. Het gaat in beroep tegen de uitspraak. Die zaak komt in september voor de rechter.