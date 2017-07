Spaanse politie vindt doeken Bacon terug

De Spaanse politie heeft drie van de vijf schilderijen van de Iers-Britse kunstschilder Francis Bacon teruggevonden die in 2015 werden gestolen. De doeken die bij elkaar naar schatting 25 miljoen euro waard zijn, verdwenen uit de woning in Madrid van een vriend en erfgenaam van Bacon (1909-1992).

In het onderzoek naar de diefstal heeft de Spaanse politie inmiddels tien mensen aangehouden. In januari werden drie verdachten gearresteerd en in mei nog eens zeven. De politie heeft niet bekendgemaakt hoe ze de schilderijen op het spoor is gekomen.