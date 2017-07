Acteur John Heard (72) overleden

De Amerikaanse film- en tv-acteur John Heard is op 72-jarige leeftijd overleden. Volgens de celebritysite TMZ is hij dood aangetroffen in een hotelkamer in San Francisco. De oorzaak is nog niet bekend, maar de politie denkt niet dat er sprake is van een misdrijf.

Heard groeide in de jaren tachtig en negentig uit tot een geliefde verschijning. Het bekendst werd hij door de succesfilm Home Alone (1990) als vader van Kevin, gespeeld door Macaulay Culkin, en het vervolg daarop. Hij had rollen in tientallen films, waaronder Heart Beat, Cat People, The Pelican Brief, Gladiator, Big, Animal Factory en gewaardeerde gastoptredens in tv-series als Miami Vice en The Sopranos.