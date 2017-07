Lowlands-zwendelaars vast dankzij gedupeerden

Een vriendinnengroep die voor duizend euro was opgelicht met valse kaarten voor het uitverkochte festival Lowlands, heeft er zelf voor gezorgd dat de oplichters zijn opgepakt. ,,Met ondersteuning van de gedupeerden een mooie actie gedraaid”, meldde de politie zondagavond tevreden. Twee verdachten zijn opgepakt in Nijmegen.

De vrouwen uit Zwolle, Assen en Eelde waren door een vrouw benaderd nadat ze een oproep voor tickets op Marktplaats hadden gezet. Ze maakten een afspraak en betaalden. Korte tijd later kwamen ze erachter dat de kaarten vervalst waren, maar toen was de verkoopster er al vandoor. ,,Dus we hebben wederom een oproep op Marktplaats gezet en binnen 24 uur hapte ze”, vertelde een van de gedupeerden aan Omroep Gelderland.

Bij de nieuwe afspraak waren agenten onopvallend aanwezig. Nadat de verkoopster en een handlanger de kaarten, die ook weer vals bleken, hadden overhandigd werden ze gearresteerd.

Het succes heeft wel een ,,zwart randje”, zeggen de vriendinnen. ,,Het geld zijn we kwijt en we hebben nog steeds geen Lowlandskaarten.” Ze hopen dat andere gedupeerden ook naar de politie stappen.