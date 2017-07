Rem Koolhaas finalist voor Brussels museum

Rem Koolhaas is met zijn bedrijf OMA gekozen tot een van de zeven finalisten in een architectuurwedstrijd voor een cultuurcentrum in de Citroëngarage in Brussel. Het gebouw zal onderdak bieden aan een museum voor moderne en hedendaagse kunst, dat in samenwerking met het Parijse Centre Pompidou wordt ingericht.

Daarnaast moet er een centrum voor architectuur in komen en een openbare ruimte. Het project ‘met internationale allure’ mag 125 miljoen euro exclusief btw kosten.

De finalisten zijn geselecteerd uit 92 uitzendingen van ,,zeer hoog niveau”, aldus de internationale jury onder voorzitterschap van de Zwitserse architect Roger Diener. Uiterlijk in maart 2018 wordt de toekomstige ontwerper van de Cultuurpool Citroën benoemd.

De markante garage aan het kanaal in het centrum van de stad is gekocht door de Maatschappij voor Stedelijke Inrichting, die de architectuurwedstrijd eind april uitschreef. Het hoofdkantoor van Koolhaas’ internationale Office for Metropolitan Architecture (OMA) is gevestigd in Rotterdam.