20.000 mensen geëvacueerd na brand op festival

Ruim 20.000 bezoekers van muziekfestival Tomorrowland bij Barcelona zijn zaterdagavond geëvacueerd nadat brand was uitgebroken op een podium. Het openluchtfestival eindigde abrupt toen het hoofdpodium door onbekende oorzaak plotseling in vlammen opging.

De bezoekers verlieten daarop allen het festivalpark. Er was geen paniek, niemand raakte gewond. De brand was rond middernacht geblust. De brandweer vermoedt dat er iets mis was met de aanwezige vuurwerkinstallatie.

Tomorrowland is een openluchtfestival van elektronische dancemuziek dat al bijna twaalf jaar in België wordt gehouden. Dit jaar was het festival voor het eerst ook in Barcelona.