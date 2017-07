Theaterfestival Boulevard barst weer los

De 33e aflevering van theaterfestival Boulevard ’s-Hertogenbosch staat op het punt te beginnen. Vanaf donderdag presenteert het elf dagen lang theater, dans, muziek(theater) en gecombineerde kunstvormen.

Het aanbod varieert van een eerbetoon aan Drs. P. door onder anderen Fay Lovsky tot de voorstelling Homme fatale waarvoor Sven Ratzke zich liet inspireren door onder anderen Grace Jones en David Bowie. En in muziektheater- en dansvoorstelling De zoektocht heffen de Colombiaanse bariton Michael Wilmering en de Syrische danser Ahmed Joudeh culturele grenzen op.

Veel aandacht is er voor eigentijdse thema’s, zoals alle mensen op drift. ,,Wij gaan in zee met makers die opendoen als een vraagteken aanbelt. Vraagtekens zijn nomaden. Ze trekken rond, bellen aan. Boulevard doet open, biedt ze een tijdelijk thuis. Onder tentzeil. Onder het plafond van een zaal. En onder de hemel. Daar zijn ze in het goede gezelschap van honderden makers en duizenden bezoekers”, aldus de organisatie.

Boulevard heeft plaats op zo’n twintig locaties in en om de stad, met name de Parade en het Josephkwartier. Het festival trok vorig jaar 55.000 bezoekers, iets minder dan het jaar daarvoor.