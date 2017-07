Franse actrice Jeanne Moreau (89) overleden

De Franse actrice Jeanne Moreau is maandag op 89-jarige leeftijd overleden. Franse media meldden dat ze in haar woning dood is gevonden door een hulp in de huishouding. Moreau was een van de bekendste Franse artiesten en is behalve als actrice ook als zangeres wereldberoemd geworden.

Moreau werd in 1928 in de Franse hoofdstad geboren uit een Franse vader en een Britse moeder. In 1948 debuteerde ze op het toneel op het festival van Avignon. Ze werd snel een ster op het toneel, maar op het witte doek ‘kwam ze niet goed uit de verf’.

Ze weigerde make-up en filmmakers vonden haar uiterlijk hoe dan ook niet geschikt voor een filmster. Maar de regisseur Louis Malle dacht daar anders over. Het is met zijn film Ascenseur pour l’Echafaud (1957) dat Moreau toch haar doorbraak in de film beleefde.

Ze werd een van de belangrijkste filmactrices van de Franse ‘Nouvelle vague’. Internationaal werd ze bekend met haar rol in Jules et Jim van regisseur François Truffaut. Moreau speelde in talrijke films waarbij ze een duidelijke voorkeur voor het spelen in Europese films aan de dag legde. Ze kreeg onder meer vier keer een César van de Franse filmjury.

Voor ze uiteindelijk doorbrak op het witte doek, leek ze meer succes te kunnen oogsten als zangeres. Ze maakte in de loop der jaren diverse albums en trad in 1984 zelfs met Frank Sinatra op in Carnegie Hall. Ze werd onder meer bekend met Le Tourbillon (de Wervelwind) en Le Nombril (de Navel).