Rechter laat niet los in zaak-Polanski

Een rechter in Los Angeles heeft vrijdag een verzoek van het slachtoffer afgewezen om een slepende verkrachtingszaak tegen filmregisseur Roman Polanski verder te laten rusten.

Rechter Scott Gordon bepaalde dat Polanski daarom een voortvluchtige verdachte blijft. Verder stelde hij dat hij de zaak niet kan laten vallen ,,alleen omdat dat het beste is voor het slachtoffer”.

Samantha Geimer, die als dertienjarig meisje door filmregisseur Roman Polanski werd verkracht, verzocht de rechter om de al veertig jaar lopende zaak te beƫindigen. Zij heeft het de filmmaker (Chinatown, The Pianist) al lang vergeven. Bovendien heeft zij en haar gezin last van de voortdurende aandacht van de media.

Polanski (84) heeft toegegeven dat hij in 1977 in Los Angeles geslachtsgemeenschap met Geimer heeft gehad. Hij zat daarvoor 42 dagen in voorarrest, maar vluchtte het land uit voordat zijn zaak voorkwam. Polanski vreesde dat de rechter een akkoord tussen hem en het Openbaar Ministerie over een lichtere aanklacht in ruil voor een bekentenis zou afwijzen en hem een zwaardere straf zou opleggen.

Sindsdien is de regisseur voortvluchtig; hij verbleef onder meer in Zwitserland en Polen. Uitleveringsverzoeken werden niet gehonoreerd.