Tweede dag Lowlands start met dans

Na een nacht lang dansen op verschillende dj’s tilt het Lowlandspubliek zijn moves op de tweede festivaldag naar een hoger niveau. Dansgroep ISH geeft op zaterdagochtend een massale workshop in de Heineken-tent.

Na de dansworkshop trapt Hauschka om 12.00 uur in de India het muziekprogramma van de zaterdag af. Twee uur later is het in de enorme Alpha tijd voor het jubileumprogramma ‘De grote 25 jaar A Campingflight to Lowlands Paradise Greatest Hits sing-along’. Onder leiding van Dolf Jansen, Martijn Bosman, De Jeugd van Tegenwoordig, Marco Roelofs, Ester Naomi Perquin en Kees van Hondt kunnen de 55.000 festivalgangers vijf kwartier meebrullen met de grootste Lowlands-hits.

Op de tweede dag van de 25e editie van het driedaagse muziekfestival in Biddinghuizen staan verder onder anderen Ronnie Flex, Kovacs, alt-J, Elbow en Editors op de line-up.