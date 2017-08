Komiek en activist Dick Gregory overleden

Dick Gregory, de Amerikaanse komiek en activist die een inspiratie was voor een generatie zwarte stand-up-comedians, is op 84-jarige leeftijd overleden. Gregory overleed zaterdag in Washington nadat hij een week geleden in een ziekenhuis was opgenomen met een ernstige bacteriële infectie, zei zijn zoon Christian.

Gregory sloot zich in de jaren zestig aan bij Martin Luther King Jr. in de strijd voor burgerrechten en deed mee aan de presidentsverkiezingen tegen Richard Nixon. De komiek ontwikkelde een vorm van satire die het lot van zwarte Amerikanen tijdens de rassenrellen en sociale omwentelingen aan de kaak stelde.

Hij mengde humor met rassenproblemen, een format dat later Bill Cosby, Richard Pryor en Eddie Murphy inspireerde om de grenzen van de komedie op te zoeken, en tegelijk het publiek, zwart en wit, te entertainen.