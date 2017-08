Nieuwe rechtszaak Bill Cosby uitgesteld

De nieuwe rechtszaak tegen de Amerikaanse comedian Bill Cosby wegens seksueel misbruik in 2004 van een vrouw in zijn huis in Philadelphia, wordt uitgesteld van november naar maart volgend jaar, besloot de rechter dinsdag.

Rechter Steven O’Neill zei dat het uitstel Cosby’s nieuwe verdedigingsteam genoeg tijd geeft zich voor te bereiden op het proces. Cosby’s eerste rechtszaak eindigde in juni in een nietigverklaring nadat de jury na vijftig uur beraadslagen niet tot een unanieme uitspraak kwam. De zaak draaide om de vraag of Cosby Andrea Constand had bedwelmd en misbruikt. Zij kende Cosby uit de tijd dat ze werkte voor het vrouwenbasketbalteam van de Temple University. Cosby was bestuurslid bij de universiteit.

Tientallen vrouwen zijn naar buiten getreden met beschuldigingen tegen Cosby, maar die zijn in veel gevallen verjaard. Meerdere vrouwen die zeggen slachtoffer te zijn van de komiek hebben wel civiele rechtszaken tegen hem aangespannen. Cosby heeft de beschuldigingen altijd tegengesproken.