Derk Bolt komt met boek over ontvoering

Spoorloos-presentator Derk Bolt komt met een boek over zijn ontvoering in Colombia. ‘Ontvoerd. Het complete verhaal’ verschijnt op 9 november, maakte uitgeverij De Kring bekend.

Bolt werd in juni ontvoerd met zijn cameraman Eugenio Follender door de Colombiaanse guerrillabeweging ELN (Nationaal Bevrijdingsleger) in het noorden van het Zuid-Amerikaanse land. Ze werden een week vastgehouden en kwamen ongedeerd terug. De strijders van het ELN dachten aanvankelijk dat de twee voor de Amerikaanse inlichtingendienst CIA werkten. Hoewel ze goed werden behandeld, vreesden de mannen voor hun leven.

In het boek beschrijft de presentator, die al jarenlang in Colombia komt, op zijn ,,geheel eigen, ironische wijze” wat hem in deze week is overkomen en hoe hij het heeft beleefd.