Festival Oude Muziek met oog voor Reformatie

In Utrecht begint vrijdag het 36e Festival Oude Muziek en ook daar is oog voor het feit dat het vijfhonderd jaar geleden is dat Maarten Luther zijn legendarische kritiek liet horen op bepaalde praktijken in de Rooms-Katholieke Kerk van die dagen en daarmee de Reformatie op gang bracht. Er wordt gekeken naar de muzikale gevolgen.

,,De nadruk ligt op de zestiende eeuw, die met zijn nieuwe, revolutionaire geest vol vuur de strijd aangaat met kerkelijk machtsmisbruik, en op de vijftiende eeuw die de aanloop vormt naar een complex geheel van reformaties en ketterijen. Met grootse cantates, liturgische gezangen, vrolijke liederen, exuberante spektakels en intieme kamermuziek belooft dit een uitzonderlijk festival te worden: een muzikaal relaas over scherpdenkers, vernieuwers en hoog oplaaiende emoties”, kondigen de organisatoren van het festival aan.

Het Nederlands Kamerkoor komt met een unieke actie: het gaat met drie andere koren op 1 en 2 september alle psalmen uit het Bijbelboek Psalmen zingen. Alle psalmen komen aan bod, maar heel verschillend: in diverse talen, in oude of nieuwe vertaling en op (zeer) oude of speciaal gecomponeerde nieuwe muziek.