Herdenking Slag om Arnhem gaat de stad in

De herdenking van de Slag om Arnhem heeft zich in de Gelderse hoofdstad altijd afgespeeld op en rond de John Frostbrug, de brug die de geallieerde bevrijders in september 1944 niet in handen konden krijgen. Dit jaar krijgen de herdenking en het aansluitende multimediaspektakel Bridge to Liberation een vervolg in de Arnhemse binnenstad. Onder de noemer Theater na de Brug spelen vier theatergezelschappen op verschillende plekken in het centrum kleine voorstellingen over aspecten van oorlog en vrede.

Zowel de theatervoorstellingen als Bridge to Liberation zijn bedacht om de officiële herdenking in een breder perspectief van vrede en vrijheid te plaatsen. ,,Om de geschiedenis ook in de toekomst levend te houden”, aldus de organisatie van de multimediashow. Het thema van Bridge to Liberation is dit jaar moreel besef, de vraag wat nu goed of fout is. Onder andere acteur Gijs Scholten van Aschat en damesgroep OG3NE werken mee aan de voorstelling op 15 september.

Een dag later springen ruim zevenhonderd parachutisten boven de Ginkelse Heide in Ede. Zij spelen de massale droppings na waarmee de Slag om Arnhem op 17 september ’44 begon. Op zondag 17 september is de grote herdenking op de Airborne Begraafplaats in Oosterbeek. Die herdenking is de laatste jaren zeer drukbezocht.

De Airborne Wandeltocht, komende zaterdag in Oosterbeek, is elk jaar de start van de herdenkingsweken in de regio. Aan de grootste eendaagse wandeltocht ter wereld doen zo’n 33.000 wandelaars mee. De tocht is in 1946 voor het eerst georganiseerd om geld op te halen om de overtocht van geallieerde veteranen naar herdenkingen in Nederland te financieren. De organisatie verwacht komend weekend nog tien Britse veteranen, die allen ouder dan 90 jaar zijn.

Rondom Arnhem gelden zaterdag veel verkeersmaatregelen. De NS laat extra treinen rijden.