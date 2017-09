Expo Harry Potter trekt 265.000 bezoekers

De tentoonstelling ‘Harry Potter: The Exhibition’ in Utrecht heeft 265.000 bezoekers getrokken. De tentoonstelling over de tovenaarsleerling werd afgelopen februari geopend en was zaterdag voor het laatst te bewonderen, zei organisator Mojo.

Op een oppervlakte van 1400 vierkante meter konden ‘dreuzels” (zoals mensen die niet kunnen toveren in de Nederlandse vertaling worden genoemd) door decors wandelen uit de Harry Potter-films en werden ze onder gedompeld in de wondere wereld van hun idool. Te zien waren onder meer duizenden authentieke rekwisieten, magische wezens en kostuums die gebruikt werden in de filmreeks.

De internationale expo over Potter gaat hierna door naar Zuid-Europa. Eerder was de tentoonstelling al te zien in een groot aantal steden in onder meer de Verenigde Staten en Azië. Wereldwijd trok het evenement al meer dan vier miljoen bezoekers.