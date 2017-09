Standbeeld in Hummelo voor rockband Normaal

De Achterhoekse rockband Normaal krijgt een eigen bronzen standbeeld in Hummelo, de geboorteplaats van voorman Ben Jolink.

Het beeld wordt gemaakt door kunstenares Lia Krol en is bedoeld als ,,eeuwigdurend dankbetoon voor wat zij hebben betekend voor de Nederlandse cultuur in het algemeen en het platteland in het bijzonder”, zegt Henk Kelder, voorzitter van het ‘Anhangerschap’, de fanclub die het initiatief nam tot het standbeeld.

Jolink toonde zich zaterdagavond tijdens de bekendmaking verheugd. ,,Het is natuurlijk een enorme open deur intrappen, maar als je een eigen standbeeld krijgt, is dat een enorme eer. En wat ik vooral zo mooi vind: ik heb niks met dat abstracte gedoe, maar dit is nog ‘olderwets’ ambachtelijk gemaakt.”

Het standbeeld wordt volgend jaar op Hemelvaartsdag onthuld. Op deze dag in 1975 was het eerste grote optreden van Normaal in het openluchttheater van Lochem. Het levensgrote standbeeld verbeeldt de vier bandleden uit de eerste bezetting van Normaal.