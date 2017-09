DNA-test: Pilar Abel geen dochter van Dali

DNA-tests van het opgegraven lichaam van Salvador Dali tonen aan dat Maria Pilar Abel niet de biologische dochter is van de Spaanse surrealistische kunstenaar. De vrouw claimde dat haar moeder een affaire had met Dali en dat zij uit die verhouding is geboren.

De stichting Dali meldde woensdag dat de rechtbank aan zijn advocaten heeft meegedeeld dat het DNA van de vrouw is vergeleken met monsters uit de overblijfselen van Dali. Daaruit blijkt dat de claim van de vrouw onjuist is. Een woordvoerder van de rechtbank wilde de resultaten van de DNA-tests nog niet bevestigen.