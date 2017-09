De langverwachte rentree van Feyenoord in de Champions League heeft woensdagavond bijna 1,6 miljoen kijkers getrokken. In totaal 1.579.000 mensen stemden via Veronica af op het eerste groepsduel met Manchester City dat de Rotterdamse club met 4-0 verloor. Binnen 25 minuten leidde de Engelse ploeg in De Kuip al met 3-0.

De wedstrijd was het een na best bekeken programma van de avond. Alleen het NOS journaal om 20.00 uur werd met 1.956.000 mensen beter bekeken.