Vijf genomineerden Libris Geschiedenis Prijs

Vijf boeken komen in aanmerking voor de Libris Geschiedenis Prijs. Het zijn ‘Fout in de Koude Oorlog. Nederland in tweestrijd, 1945-1989’ van Martin Bossenbroek, ‘Jacobs vlucht. Een familiesaga uit de Gouden Eeuw’ van Craig Harline, ‘Het verboden boek. Mein Kampf en de aantrekkingskracht van het nazisme’ van Ewoud Kieft, ‘Oranje tegen de Zonnekoning. De strijd tussen Willem III en Lodewijk XIV om Europa’ van Luc Panhuysen en ‘Selma. Aan Hitler ontsnapt. Gevangene van Mao’ van Carolijn Visser.

De Libris Geschiedenis Prijs is bedoeld voor historische boeken die een groot publiek aanspreken, met een oorspronkelijk onderwerp en leesbaar geschreven. De winnaar, die een bedrag van 20.000 euro krijgt, wordt 29 oktober bekendgemaakt door juryvoorzitter (en demissionair minister) Lilianne Ploumen.