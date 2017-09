Museum Het Valkhof moet snel ‘bijspijkeren’

Museum Het Valkhof in Nijmegen moet op alle fronten dringend ‘bijspijkeren’. Het personeel heeft bijscholing nodig, groot onderhoud aan het onder architectuur ontworpen gebouw is verwaarloosd, de collectie is enigszins een allegaartje geworden en het geld is op. Dat staat in de beleidsvisie die interim-directeur Jan van Laarhoven maandag heeft gepubliceerd.

Het Valkhof behoorde tot 2013 tot de succesvolste musea van Nederland. Vanaf dat jaar kreeg het museum te maken met zware bezuinigingen, terwijl binnenshuis een organisatorische en financiƫle wanorde ontstond. Van Laarhoven, die begin dit jaar aantrad, benadrukt dat Het Valkhof in de kern nog steeds een gezond museum is. Bezoekers vinden het museum echter braaf, degelijk, niet pittig en onvoldoende sprankelend. Nijmegen en de provincie Gelderland, de grootste subsidiegevers, moeten de portemonnee trekken om daar iets aan te doen, zegt hij.

Het Valkhof moet stoppen met het verzamelen van moderne kunst. Dat kan samenwerkingspartner Museum Arnhem beter doen. Het Nijmeegse museum moet de nadruk leggen op de archeologische collectie, de grootste van Nederland na die van het Rijksmuseum voor Oudheden in Leiden, en de geschiedenis van Nijmegen, de oudste stad van het land.

Van Laarhoven wil dat Het Valkhof de toegangspoort wordt voor de Limes, de Romeinse rijksgrens die is voorgedragen voor de UNESCO Werelderfgoedlijst. Nijmegen was in die tijd een belangrijke legerplaats. ,,De stad Nijmegen is zelf een soort museum met een bijzondere geschiedenis die ruim 5000 jaar teruggaat.”

Om het gebouw uit 1999 op te knappen is meteen 2 miljoen euro nodig. Er moet ook geld komen om op sommige plekken personeel te vervangen. Van Laarhoven wil elk jaar een landelijke expositie in Het Valkhof organiseren. Vanaf 2022 moet het museum elke twee jaar een internationale trekker in huis hebben.