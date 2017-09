Achttien musea krijgen geld Mondriaan Fonds

Het Mondriaan Fonds geeft achttien kunstinstellingen een financiële bijdrage om kunst aan te kopen. Het gaat om beeldende kunst en vormgeving van na 1945. In totaal stelt het fonds 2,3 miljoen euro beschikbaar. De bijdragen lopen uiteen van 25.000 euro tot 250.000 euro.

Onder de ontvangende musea zijn het het Stedelijk Museum in Amsterdam, het Gemeentemuseum in Den Haag, het Centraal Museum in Utrecht, het Van Abbemuseum in Eindhoven en het Bonnefantenmuseum in Maastricht.

De werken die ze met de bijdrage willen kopen, moeten passen binnen de collectie, (semi)permanent te zien zijn voor het publiek en belangrijk zijn voor Nederland.

Het Mondriaan Fonds is een landelijk stimuleringsfonds voor beeldende kunst en cultureel erfgoed. Het budget komt van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.