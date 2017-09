Arthur Japin stormt Boeken Top 10 binnen

AMSTERDAM – Na bijna twee jaar zonder een nieuw boek bracht Arthur Japin begin deze maand weer een roman uit, genaamd Kolja. Het verhaal draait om de achtjarige, doofstomme jongen Kolja en zijn broers Modest en Pjotr. Deze week komt het nieuwe boek van Japin binnen op de derde plaats in de Boeken Top 10.

Net als vorige week prijkt De man die zijn schaduw zocht van David Lagercrantz bovenaan de lijst. De Zweedse auteur kwam vorige week binnen op plek 1 en behoudt deze positie. Lagercrantz wordt gevolgd door Jan Siebelink, die met De buurjongen weer een goed verkopend boek te pakken heeft.

Opvallend is dat Dankboek van journalist Ernst-Jan Pfauth enorm is gekelderd in de Bestseller 60. Waar het boek vorige week nog op plaats twee stond, neemt het deze week de 54e positie in.

Boeken Top 10 (notering, tussen haakjes notering vorige week, auteur, titel. Bron: CPNB. Zie www.debestseller60.nl)

1. (1) David Lagercrantz – De man die zijn schaduw zocht

2. (8) Jan Siebelink – De buurjongen

3. (-) Arthur Japin – Kolja

4. (3) Jamie Oliver – 5 ingredienten. Snel en simpel koken.=

5. (5) Yuval Noah Harari – Sapiens

6. (11) Hendrik Groen – Pogingen iets van het leven te maken

7. (4) Camilla Läckberg – Heks

8. (12) Haemin Sunim – Dingen die je alleen ziet als je er de tijd voor neemt

9. (6) Simone van der Vlugt – De doorbraak

10. (-) Ken Follett – Het eeuwige vuur