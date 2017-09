Kunstenaar Jonathan Harris hoofdgast op IDFA

Internetkunstenaar Jonathan Harris is dit jaar de hoofdgast op het documentairefestival IDFA in Amsterdam. Hij geldt als een van de belangrijkste artistieke vernieuwers die het digitale tijdperk heeft voortgebracht, meldt de organisatie.

Harris is onder meer bekend van de interactieve projecten We Feel Fine, The Whale Hunt en I Love Your Work. Tijdens IDFA presenteert hij een top tien van zijn favoriete films en documentaire kunstwerken en bespreekt zijn keuze tijdens een Filmmaker Talk. Verder is in De Brakke Grond een retrospectief te zien van Harris’ werk.

De dertigste editie van het documentairefestival is van 15 tot en met 26 november.