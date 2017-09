Minder kijkers voor rijtoer en troonrede

De liveregistratie van Prinsjesdag heeft minder kijkers getrokken dan voorgaande jaren. Uit cijfers van de Stichting KijkOnderzoek (SKO) blijkt dat 905.000 mensen keken naar de koninklijke rijtoer en de daaropvolgende troonrede.

Vorig jaar waren dat er 962.000. In 2015 stemden nog 1,2 miljoen mensen af op de jaarlijkse feestelijkheden rond Prinsjesdag.

In 2013, toen Willem-Alexander net een paar maanden koning was en dus zijn eerste troonrede voorlas, werd een kijkcijferrecord geboekt. Toen keken bijna 1,5 miljoen mensen. Dat was de best bekeken Prinsjesdag-registratie in tien jaar.