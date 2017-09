Acteur Kevin Spacey, hoofdrolspeler van de Netflix-serie House of Cards, komt naar Ahoy in Rotterdam. Hij is op 29 november de belangrijkste spreker op een zakelijk evenement.

Spacey vertelt daar zijn verhaal over House of Cards en hoe de serie het succes van Netflix heeft aangejaagd. In de serie speelt hij de kwaadaardige politicus Frank Underwood, die het door allerlei intriges tot president van de Verenigde Staten schopt.