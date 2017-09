Tienduizend extra kaarten voor Amstel Live

Er gaan volgende week tienduizend extra kaarten in de verkoop van De Vrienden van Amstel LIVE! Door een aangepaste decorindeling zijn er meer plaatsen vrijgekomen voor de jubileumeditie van het jaarlijkse evenement in Ahoy in Rotterdam.

Eerder dit jaar werden alle beschikbare kaarten voor de shows binnen een week verkocht. Het is nog niet bekendgemaakt wie er begin volgend jaar gaan optreden bij de twintigste editie.

In totaal worden er veertien shows gehouden tussen 18 januari en 2 februari. De extra kaarten gaan op 26 september om 10.00 uur in de verkoop.