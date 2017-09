Topjuwelen Cartier in Gemeentemuseum Den Haag

Dit najaar kunnen bezoekers van het Gemeentemuseum Den Haag binnentreden in de wereld van de ‘roaring twenties’, de zo tot de verbeelding sprekende periode van de art deco. Als onderdeel van de tentoonstelling Art Deco – Paris toont het museum 35 topstukken uit de collectie van het befaamde juweliershuis Cartier.

Het is volgens het museum voor het eerst dat deze speciale kostbaarheden in Nederland te zien zijn. Het betreft veelal verleidelijke juwelen uit de jaren 10 en 20, waarin de luxe en smaak van de art deco volgens het museum perfect worden weerspiegeld. Een van de pronkstukken is een zogeheten vanity case, een cosmeticatasje, met het beroemde icoon van Cartier, de panter.

Naast de juwelen toont het museum werk van couturier Paul Poiret, een van de grote vernieuwers van de mode aan het begin van de twintigste eeuw. Ook is er werk van kunstenaars uit zijn omgeving, zoals Paul Iribe, Raoul Dufy en Kees van Dongen. De tentoonstelling loopt van 14 oktober tot 4 maart volgend jaar.