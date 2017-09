Rijks onderzoekt deel koloniale collectie

Het Rijksmuseum onderzoekt bij wijze van proef tien objecten uit de koloniale collectie. Bekeken wordt of de stukken rechtmatig zijn verworven. Dat zegt Martine Gosselink, hoofd van de afdeling geschiedenis, zaterdag in NRC Handelsblad.

,,Als museum moet je weten wat je in huis hebt en daarover transparant zijn”, aldus Gosselink. ,,Een aantal stukken is prima en bona fide hier terechtgekomen – betaald, gespaard, geschonken – maar een aantal objecten wellicht niet.” Door het onderzoek kan het Amsterdamse museum zich voorbereiden op eventuele claims of zelfs ,,voorwerpen teruggeven die niet rechtmatig zijn verworven”.

Een van de objecten die worden onderzocht is de diamant van Banjarmasin, die ooit behoorde aan sultan Panembahan Adam van Banjarmasin (Zuid-Borneo). Het museum zelf meldt daarover: ,,Nadat er problemen waren ontstaan rond de troonsopvolging besloot Nederland in 1859 het sultanaat van Banjarmasin met geweld in te lijven. De diamant werd tot Nederlands staatsbezit verklaard.”