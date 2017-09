Musical over Annie M.G. Schmidt in première

De nieuwe Nederlandse musical Was Getekend, Annie M.G. Schmidt gaat zondagmiddag in première met een galavoorstelling in het DeLaMar Theater in Amsterdam. Simone Kleinsma speelt de hoofdrol.

Aan de voorstelling ligt de biografie Anna van Annejet van der Zijl ten grondslag. De productie bevat alleen liedjes van Schmidt zelf. Klassiekers uit de voorstelling zijn Ik zou je het liefste in een doosje willen doen, Margootje en Vluchten kan niet meer.

William Spaaij speelt de zoon van Annie, Flip van Duyn. Die was net als Van der Zijl betrokken bij de voorbereiding van de theaterproductie. Daarin blikt de hoofdpersonage samen met haar zoon terug op haar leven, waarin ze uitgroeide tot een geliefd schrijfster.

Annie M.G. Schmidt (1911-1995) liet een enorm oeuvre na van boeken, zoals Jip en Janneke, Pluk van de Petteflet en Abeltje, kinderversjes zoals Dikkertje Dap en Het Beertje Pippeloentje. Ze schreef zelf ook musicals, zoals Foxtrot en Heerlijk duurt het langst.