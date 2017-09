Zeng Fanzhi maakt werk voor Van Gogh Museum

De Chinese kunstenaar Zeng Fanzhi (1964) heeft speciaal voor het Amsterdamse Van Gogh Museum zes schilderijen gemaakt. Ze zijn geïnspireerd op Van Goghs zelfportretten. Drie daarvan zijn binnenkort te zien in de expositie Zeng Fanzhi | Van Gogh.

De tentoonstelling opent op 19 oktober, het nieuwe werk van de bekende kunstenaar is dan voor het eerst te zien voor publiek. Naast de drie portretten toont het Van Gogh Museum ook een schilderij van Zengs schoenen en een groot doek van maar liefst 2 bij 3,5 meter, geïnspireerd op Van Goghs ‘Korenveld met kraaien’.

Zeng Fanzhi is een van de bekendste hedendaagse Chinese kunstenaars. Hij is een groot bewonderaar van het werk van Van Gogh. ,,In Zengs versies vol kronkelende lijnen verbindt hij zijn eigen stijl en identiteit met het leven en werk van Van Gogh”, aldus het museum. ,,Door zijn ogen ervaart de toeschouwer diens zelfportretten, schoenen en korenvelden op een andere manier.”

De expositie is tot en met 25 februari te zien.