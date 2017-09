Lagercrantz’ nieuwste boek blijft populair

AMSTERDAM – Voor de derde week op rij voert de David Lagercrantz de Boeken Top 10 aan met zijn nieuwste thriller, De man die de schaduw zocht. De Zweedse auteur borduurt met het vijfde deel uit de Millennium-reeks voort op het succes van de eerdere boeken.

Jaren na de wereldberoemde Millennium-trilogie van Stieg Larsson schreef Lagercrantz in 2015 het vierde deel, Wat ons niet zal doden. Begin september kwam met De man die de schaduw zocht een vervolg op het verhaal over Lisbeth Salander en Mikael Blomkvist. Hoofdrolspeelster Lisbeth brengt in deel vijf een korte periode door in de gevangenis en wordt daar uitgedaagd door bendeleider Benito.

De Boeken Top 10 verwelkomt drie nieuwe binnenkomers. De logica van geluk van Mo Gawdat komt binnen op plek twee en Dagboek van een muts. BFF’s voor het leven van Rachel Renée Russel is de nieuwe nummer drie. Een verzameling van al het materiaal van cabaretier en schrijver Kees van Kooten, gebonden in het boek Karrevrachten pennevruchten, scoort direct goed met de achtste plaats.

Boeken Top 10 (notering, tussen haakjes notering vorige week, auteur, titel. Bron: CPNB. Zie www.debestseller60.nl)

1. (1) David Lagercrantz – De man die zijn schaduw zocht

2. (-) Mo Gawdat – De logica van geluk

3. (-) Rachel Renée Russel – Dagboek van een muts. BFF’s voor even

4. (3) Ken Follett – Het eeuwige vuur

5. (3) Arthur Japin – Kolja

6. (4) Jamie Oliver – 5 ingredienten. Snel en simpel koken

7. (5) Yuval Noah Harari – Spaiens

8. (-) Kees van Kooten – Karrevrachten pennevruchten

9. (2) Jan Siebelink – De buurjongen

10. (8) Haemin Sunim – Dingen die je alleen ziet als je er de tijd voor neemt