Playboy-icoon Hugh Hefner overleden

De oprichter van het mannenblad Playboy, de Amerikaan Hugh Hefner is overleden. Dat heeft Playboy Enterprises in de nacht van woensdag op donderdag bekend gemaakt. Hij is een natuurlijke dood zijn gestorven. Hefner is 91 jaar oud geworden. Hij is overleden in The Playboy Mansion.

Hefner richtte het blootblad Playboy in 1953 op.

Hij verklaarde in 2009 dat hij het graf naast Marilyn Monroe heeft gekocht en dat hij daar begraven wil worden. Zijn fascinatie voor Monroe is niet toevallig. In het eerste nummer van december 1953 stond de naakte Marilyn Monroe als playmate op de cover.

Door de enorme populariteit van het blad Playboy, verwierf ook Hefner wereldwijde bekendheid als de belichaming van de Playboy. Zo liet hij zich maar al te graag, gehuld in zwart zijden pyama en rood satijnen smokingjasje, voor de camera’s omringen door mooie vrouwen op zijn landgoed, de Playboy Mansion, in Los Angeles.

Playboy is een van de bekendste merken in de wereld. In meer dan 180 landen zijn de bladen of producten van Playboy te koop. In 2016 verkocht Hefner zijn Mansion voor 94 miljoen euro, wel onder de voorwaarde dat hij er tot zijn dood mocht blijven wonen.