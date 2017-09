Brimstone wint zes Gouden Kalveren

Met zes Gouden Kalveren is de film Brimstone van regisseur Martin Koolhoven de grote winnaar van de 37e editie van het Nederlands Film Festival. Brimstone won onder meer een Gouden Kalf in de categorie Beste Film.

Het prijzengala in Utrecht was een strijd tussen de films Brimstone en Tonio. Brimstone verzilverde zes van de negen nominaties. Het drama Tonio van Paula van der Oest won ondanks zeven nominaties alleen in de categorie Beste Montage.

Naast een Gouden Kalf voor Beste Film won Brimstone in de categorieën Muziek (componist Tom Holkenborg) en Regie (Koolhoven), production design, sound design en camera. De Engelstalige western Brimstone vertelt over een demonische dominee (Guy Pearce) die een jonge vrouw terroriseert. Carice van Houten speelt zijn echtgenote.

Mees Kees langs de lijn kreeg de publieksprijs. Mees Kees behoorde met Soof 2 en Onze Jongens afgelopen jaar tot de drie best bezochte Nederlandse bioscoopfilms.

Tijdens het Gala van de Nederlandse Film werden vrijdagavond twintig Gouden Kalveren uitgereikt. De prijs voor Beste Actrice ging naar Nora El Koussour voor haar rol in Layla M. Acteur Peter Paul Muller kreeg een Gouden Kalf voor Beste Acteur voor zijn hoofdrol in Bram Fischer. Deze film van Jean van de Velde won ook de prijs voor Beste Scenario.

De prijs voor beste televisiedrama ging naar De Zaak Menten van Tim Oliehoek. Abbey Hoes kreeg een Kalf voor Beste actrice televisiedrama voor haar rol in Petticoat. Bij de acteurs ging deze onderscheiding naar George Tobal en Majd Mardo voor Jungle (One Night Stand XII).

De kalveren voor beste bijrollen gingen naar Marie Louise Stheins voor Waldstille en Mohammed Azaay voor Layla M. De documentaireprijzen waren voor De kinderen van juf Kiet en Snelwegkerk. Horizon Zero Dawn won een Gouden Kalf in de categorie Beste Interactive. De vakjury beloonde Nu of Nooit! met een Gouden Kalf in de categorie Beste Korte Film.