Amazon stuurt studiobaas weg na intimidatie

Amazon Studios heeft studiobaas Roy Price met onmiddellijke ingang op non-actief gezet na beschuldigingen van seksuele intimidatie door een producer. De vrouw, Isa Hackett, heeft tegen Hollywood Reporter verklaard dat Price haar in 2015 ongepast benaderd had.

Daarnaast zou de studiobaas de beschuldigingen van een actrice van seksueel misbruik door filmproducent Harvey Weinstein genegeerd hebben. Rose McGowan, een van de actrices die het misbruik door Weinstein in The New York Times aan de orde had gesteld, verklaarde dat ze Price had verteld van de aanranding. Met die informatie zou de studiobaas echter niets hebben gedaan.

Amazon liet weten dat de studio de projecten die ze samen maakt met het productiebedrijf van Weinstein heroverweegt.