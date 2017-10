Concertkaartaanbieders tonen beterschap

De prijzen voor concertkaartjes zijn duidelijker geworden voor consumenten. Aanbieders van kaartjes voor concerten, theaters en festivals houden zich namelijk goed aan de regel dat kosten waar consumenten niet onderuit kunnen in de prijs van de tickets moeten worden opgenomen. De Autoriteit Consument & Markt (ACM), die de aanbieders tot 1 oktober de tijd had gegeven om hun prijzen aan te passen, constateerde dat bij een controle.

Bij het boeken van concertkaartjes werden consumenten tot voor kort nog vaak opgezadeld met onverwachte opslagen, zoals servicekosten of printkosten. Die moeten door iedereen betaald worden, maar werden dus vaak los vermeld. Wettelijk was al vastgelegd dat dergelijke kosten in de basisprijs moeten worden opgenomen. Daarmee is de prijs die betaald moet worden namelijk direct duidelijk.

Samen met de brancheorganisaties sprak de ACM een deadline van 1 oktober af. De meeste aanbieders houden zich inmiddels aan de regels. Een aantal voert nog aanpassingen door. Als dat gebeurd is, gaat de ACM boetes opleggen aan overtreders.