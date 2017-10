‘ADE moet soort Biënnale worden’

Het Amsterdam Dance Event moet in de toekomst een plek worden waar landen hun muziekscene in aparte paviljoens kunnen presenteren. ,,Zoals op de Biënnale van Venetië”, zegt ADE-directeur Richard Zijlma. Zaterdag gebeurt dit al voor het eerst in Vondel CS, waar China een kijkje biedt in zijn nog onbekende en snel groeiende elektronische muziekindustrie.

Zijlma ziet het voor zich dat er over een paar jaar zo’n tien tot vijftien van dat soort landenpaviljoens zijn, waar professionals elkaar makkelijk weten te vinden. ,,Als een extra onderdeel van ADE.”

Naar de 22e editie van ADE is een delegatie van zo’n vierhonderd tot vijfhonderd Chinezen gekomen. Op het programma vertellen zaterdagmiddag diverse sprekers uit China en andere landen over de gecompliceerde Chinese markt. De ‘scene’ is daar volgens Zijlma enorm. ,,Sommige clubeigenaren hebben wel tweehonderd clubs.” Tegelijkertijd is het ook een land waar internationale social media zijn geblokkeerd, een streng drugsbeleid geldt en een lastminute-organisatiecultuur heerst.

De directeur ziet ook mogelijkheden voor de muziekindustrie in Las Vegas op ADE. ,,We hebben wel eens met Las Vegas om tafel gezeten, omdat ze zich wilden promoten in Europa. Maar dat is toen op niks uitgelopen.” Met dit plan zou dat wellicht volgens hem wel kunnen.

’s Wereld grootste conferentie- en clubfestival van de elektronische muziek opende woensdag officieel in Amsterdam. Tot en met zondag barst het in de stad van de activiteiten, met een recordaantal van ruim 2500 artiesten op zo’n 160 locaties. De organisatie verwacht meer dan 375.000 bezoekers uit binnen- en buitenland.