Dan Brown blijft vragen stellen

Dan Brown, de Amerikaanse auteur in wiens boeken de religie het zwaar te verduren heeft, hoopt toch ook nog weleens een klein beetje op God. Dat verklapte hij zondag in het Amsterdamse Paradiso tijdens een vragenrondje na een lezing.

Het gebeurt vooral als hij vliegt en er veel turbulentie is. ,,Dan denk ik: Als er een god is, help me dan nú”, aldus Brown met een schamper lachje. Maar eigenlijk gelooft hij er niet zo in. Niettemin prees hij de kerk voor de wijze waarop die mensen vaak gesteund en moreel houvast heeft geboden.

Brown is in Nederland in verband met de verschijning van zijn nieuwste boek Origin, ofwel Oorsprong, dat in ons land meteen op 1 binnenkwam. Ook hier gaat het over de moeilijke verhouding tussen geloof en wetenschap plus snel voortschrijdende technologie. Er komt een computer in voor, Winston, die mensen helpt of hij er zelf één is, een extreem slim exemplaar.

Overleeft God de wetenschap? is de vraag die Brown bezighoudt. De religie is ondanks wetenschappers als Darwin blijven bestaan, erkent hij, maar de technologische ontwikkelingen gaan nu wel heel erg snel.

Dat brengt ook enorme andere vraagstukken met zich mee, op het ethische en morele vlak. ,,Het is een mijnenveld”, aldus Brown, die hoopt dat consumenten die dingen doen en kopen waar ze echt raad mee weten. Hij wees in dit verband op de verantwoordelijkheid voor ongelukken van de zelfrijdende auto.

Brown had ook nog een verrassing voor zijn fans: hij toonde zijn allereerste boek. ,,Dat heb ik op mijn vijfde aan mijn moeder gedicteerd en het verscheen in de oplage van één. Het heet De giraf, het varken en de broek die in brand stond. Dat vond ik toen kennelijk een goede titel.”

Zijn moeder geloofde wel in een hogere macht, zijn vader was gek van wiskunde en moest het allemaal nog zien. Ze kwamen er samen uit door open dialoog. Vragen mocht de kleine Dan altijd stellen. Hij vertelde dat hij recalcitrant werd toen een priester zei dat hij dat niet mocht. Hij ging het juist extra vaak doen. Tot op heden dus.