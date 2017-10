Fox gaf O’Reilly contract ondanks schikking

De populaire commentator Bill O’Reilly kreeg een nieuw miljoenencontract van Fox News terwijl de zender wist dat hij een torenhoge schikking had getroffen met een vrouwelijke werknemer van de zender over seksuele intimidatie. Dat meldt The New York Times zaterdag op basis van twee goed ingevoerde bronnen.

O’Reilly kreeg drie maanden na het tekenen van zijn nieuwe contract alsnog de zak, omdat adverteerders zich dreigden terug te trekken. Dat dreigement deden ze toen bekend werd dat Fox in voorgaande jaren al vijf vrouwen in totaal 13 miljoen dollar had betaald om beschuldigingen van seksuele intimidatie stil te houden.