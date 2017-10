Ziggo Dome kleurt rood voor Simply Red

Het muziekevenement Symphonica in Rosso bereikt komende week een mijlpaal met de tiende editie. Na Lionel Richie, Diana Ross en Sting staat de Britse band Simply Red dit jaar in de rode schijnwerpers. De drie concerten zijn volgens een woordvoerder van organisatie Mojo zo goed als uitverkocht.

Simply Red staat woensdag, donderdag en zaterdag op het podium van de Ziggo Dome, samen met Guido’s Orchestra. De gastartiesten zijn de Schotse zangeres KT Tunstall, Glennis Grace en Ruben Hein. ,,Eigenlijk was ik van plan na de jubileumtournee voor ons dertigjarig bestaan niet meer op te treden tot het volgende jubileum op mijn zestigste verjaardag”, zei frontman Mick Hucknall van Simply Red bij de aankondiging van de concertreeks. ,,Maar toen kwam deze kans om op te treden met dit grote orkest. Daar kon ik geen nee tegen zeggen. Dit worden mijn enige concerten dit jaar. Ik doe dit alleen maar vanwege het orkest. It’s the magic of the sound”.

Symphonica in Rosso is mede bedacht door Marco Borsato, die in 2006 tien shows gaf in de Gelredome in Arnhem. De oorspronkelijke muziek van een artiest wordt opnieuw gearrangeerd en aangevuld met het symfonische orkest van Guido Dieteren. Bezoekers gaan in het rood gekleed.

In het tweede jaar volgde Paul de Leeuw met vijf uitverkochte concerten in Arnhem. Lionel Richie was in 2008 de eerste internationale artiest die Symphonica in Rosso deed. Diana Ross volgde in 2009 en Sting in 2010. Daarna namen Nederlandse artiesten het stokje weer over, zoals Nick & Simon, Doe Maar en Anouk. In 2015 was Borsato weer hoofdartiest. Hij bracht het evenement naar de Ziggo Dome en trad er maar liefst twaalf keer op, een record voor de popzaal.

Simply Red verkocht wereldwijd meer dan 60 miljoen albums. De band is bekend van hits als Holding Back The Years, If You Don’t Know Me By Now, Something Got Me Started, The Right Thing, Stars, Fairground en Sunrise. Na een pauze van vijf jaar keerde Simply Red in 2015 weer terug op het internationale podium met een nieuw album Big Love en een wereldtournee waarin het dertigjarig bestaan van de band gevierd werd. De band deed in dat jaar ook North Sea Jazz aan.

Mick Hucknall wil tijdens Symphonica in Roso niet alleen hits ten gehore brengen, maar ook nummers uit het oeuvre van Simply Red die goed passen bij het symfonieorkest. Hucknall is van plan ook een aantal songs van Frank Sinatra te spelen.