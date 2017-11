Nederlander Van der Steen wint stripprijs

De Nederlandse stripauteur Wilbert van der Steen heeft met zijn beeldroman ‘Zon’ de Willy Vandersteenprijs gewonnen. Hij mocht de onderscheiding in ontvangst nemen in het Suske en Wiske Kindermuseum in Kalmthout. Aan de prijs voor de beste Nederlandstalige strip van het jaar is een geldbedrag verbonden van 5000 euro.

De jury prees de grafische kwaliteit, originaliteit en het aangrijpende verhaal van het 62 pagina’s tellende album. Zon gaat over een bastaardjongen die door zijn opa op handen wordt gedragen omdat hij het familiebedrijf zou kunnen overnemen. Zijn moeder schaamt zich echter voor hem.

Winnaar Van der Steen is geen familie van de naamgever van de prijs, de bekende Belgische striptekenaar Willy Vandersteen. De Nederlander troefde nogal wat rivalen af. De jury van de stripprijs boog zich over ongeveer 150 albums.