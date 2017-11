JAY-Z grootste kanshebber op Grammy

JAY-Z is met zijn album 4:44 de grootste kanshebber op een Grammy Award dit jaar. De Amerikaanse rapper heeft dinsdag in totaal acht nominaties binnengesleept in de drie belangrijkste categorieën, meer dan Bruno Mars met 24K Magic en rapper Childish Gambino met Awaken, My Love!. De uitreiking is op 28 januari.

De belangrijkste Grammy-nominaties zijn dinsdag bekendgemaakt in de ochtendshow CBS This Morning. 4:44 is genomineerd voor Album van het jaar. JAY-Z neemt het in deze categorie op op tegen Awaken, My Love! van Childish Gambino, DAMN. van Kendrick Lamar, Melodrama van Lorde en 24K Magic van Bruno Mars.

Het nummer 4:44 dingt mee naar een Grammy voor Song van het jaar. De belangrijkste Amerikaanse muziekprijzen worden uitgereikt in 84 categorieën.