Hiphopmagnaat Simmons weg na misbruikzaak

Russell Simmons, een van de belangrijkste mensen in de hiphopwereld, trekt zich terug uit zijn eigen bedrijven. Hij stapt op nadat een schrijfster had gezegd dat hij haar in 1991 heeft gedwongen tot seks. ,,Hoewel haar herinnering aan die avond heel anders is dan die van mij, is het me nu duidelijk dat haar gevoelens van angst en intimidatie echt zijn”, aldus Simmons in een verklaring aan Amerikaanse media.

De beschuldiging kwam van actrice en scenarioschrijfster Jemmy Lumet. Simmons zegt dat hij niet gewelddadig, maar wel gedachteloos en ongevoelig was. Simmons wil zich nu richten op ,,persoonlijke groei, spiritueel leren en bovenal luisteren”.

Simmons was al vaker beschuldigd van seksueel wangedrag in dezelfde periode. Bij die berichten had hij gezegd dat alles met wederzijdse instemming was gebeurd.

Simmons richtte in 1983 platenmaatschappij Def Jam op. Hij had veel bekende rappers onder zijn hoede, onder wie LL Cool J, Beastie Boys, Warren G, Public Enemy, Ja Rule, Ludacris en Kanye West. Daarnaast was hij betrokken bij Run DMC van zijn broer Joseph Simmons, alias Run. Hij heeft ook productiemaatschappijen en kledingmerken opgezet. Zijn vermogen wordt geschat op ruim 300 miljoen dollar.