Ringo Starr komt naar Grolloo

Ringo Starr, de drummer van The Beatles komt naar Grolloo. Op vrijdag 8 juni treedt hij er op met zijn band, staat op zijn website. Dan is er in het Drentse dorp het Holland Blues Festival.

De ex-Beatle gaat met zijn All Starr Band toeren door Europa en Israƫl. In de band zitten onder meer Graham Gouldman (van 10CC), Colin Hay (Men at Work), Gregg Rolie (Santana) en Steve Lukather (Toto). De laatste keer dat de band Europa aandeed, was in 2011.

Grolloo, dat internationale bluesfaam kreeg door inwoner Harry Muskee (Cuby + The Blizzards), verwelkomt op het tweedaagse bluesfestival in juni ook nog onder meer Joe Bonamassa.