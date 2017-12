Talpa verkoopt belang TMG aan Mediahuis

De overnamestrijd rond de Telegraaf Media Groep (TMG) is eindelijk afgerond. John de Mol verkoopt zijn minderheidsbelang van iets meer dan 29 procent in TMG na een lange strijd aan het Vlaamse mediabedrijf Mediahuis. Tegelijkertijd verkoopt TMG zijn belang in Talpa Radio aan John de Mol’s investeringsmaatschappij Talpa.

Mediahuis betaalt 6 euro in contanten per aandeel TMG aan Talpa. Dat is dezelfde prijs die Mediahuis eerder overhad voor de aandelen ten tijde van het openbare bod op TMG. De totale overnamesom voor het belang van Talpa komt neer op ruim 81 miljoen euro.

De transacties hebben geen negatieve gevolgen voor de organisatie en de werkgelegenheid bij TMG.