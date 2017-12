Bonus-spot Albert Heijn irritantste reclame

De meest irritante reclame van dit jaar is de ‘Buik-billen-bonus’-spot van Albert Heijn. Dat vindt een nipte meerderheid van de mensen die hun stem uitbrachten voor de Loden Leeuw. Dat is bekendgemaakt in het consumentenprogramma Radar (AVROTROS).

Albert Heijn vond dat aanval de beste verdediging is en liet in de aanloop naar de bekendmaking de personal trainer uit het spotje het publiek oproepen om toch vooral op hém te stemmen. ,,Ik ben een sportman, ik wil natuurlijk wel winnen”, zei hij bij het in ontvangst nemen van het beeldje.

De andere twee genomineerden waren de ‘Hij, zij en zij’-reclame van Becam en ‘Het 250 stappenplan van een bemoeizuchtige schoonvader’. In totaal 60.000 mensen brachten hun stem uit. Vorig jaar won een Tele2-reclame met ‘de ouderen van tegenwoordig’ als thema.

Drie kandidaten waren dit jaar genomineerd als irritantste BN’er in een spotje: Paul Haenen (Pricewise), Ali B. (Yarden) en Winston Gerschtanowitz (Robijn). Ali B. viel de twijfelachtige eer te beurt.

‘Stank hoeft niet te stinken’ van Geberit kreeg begin deze maand al de Loden Radioleeuw voor het meest ergerlijke radiospotje van het jaar.