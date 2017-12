Floortje Dessing en team Rode Kruis veilig

Floortje Dessing is met het team van het Rode Kruis dat vastzat in de hoofdstad Sanaa in Jemen, veilig aangekomen in het Afrikaanse land Djibouti. Dat meldt het Rode Kruis. Dessing en het team waren in Jemen om aandacht te vragen voor de vergeten humanitaire ramp die zich daar voltrekt. Vanwege de gevechten moesten ze een paar dagen doorbrengen in een schuilkelder.

,,Ik ben immens dankbaar dat ik veilig en wel op weg naar huis ben, maar tegelijkertijd besef ik ook dat voor de burgers van het land het conflict onverminderd hard doorgaat”, aldus Dessing in een verklaring van het Rode Kruis. Ze is ambassadeur van de hulporganisatie en had in Jemen opnamen gemaakt voor haar programma Floortje naar het einde van de wereld.

Haar team zegt een aantal zware dagen achter de rug te hebben, maar het gaat naar omstandigheden goed met ze. De teamleden hopen zo snel mogelijk door te vliegen naar Nederland.

De afgelopen dagen zijn er volgens het Internationale Rode Kruis honderden doden en gewonden gevallen door plotseling opgelaaide gevechten in Sanaa. De organisatie helpt de ziekenhuizen met het behandelen van de gewonden en het bergen van de doden.

Bijna tien miljoen Jemenieten hebben bovendien dringend behoefte aan schoon drinkwater, eten en medische zorg. Medewerkers van de hulporganisatie proberen ook brandstof te regelen waardoor waterpompen weer kunnen werken.