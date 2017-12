Officiële klacht tegen Harvey Weinstein

Zes vrouwen hebben gezamenlijk een formele aanklacht ingediend tegen de voormalige filmproducer Harvey Weinstein en zijn vroegere bedrijf. Het is voor zover bekend de eerste officiële aanklacht die is neergelegd bij een rechtbank in New York. De vrouwen eisen dat Weinstein in een proces verantwoording aflegt.

In de aanklacht spreken ze onder meer over het toebrengen van lichamelijk letsel en een dwangsituatie. ,,Harvey Weinstein heeft ons en vele andere vrouwen telkens weer mishandeld en zijn rijkdom en macht misbruikt om ons te bedreigen, angst aan te jagen, molesteren en tot zwijgen te brengen”, aldus de vrouwen.

De eerste beschuldigingen tegen Weinstein volgden in oktober op berichtgeving over seksuele intimidatie in The New York Times. Hij gaf enkele zaken toe. Later liet Weinstein weten dat hij geen seks zonder instemming van vrouwen had gehad. In meerdere steden onderzoekt de politie de beschuldigingen.

Daarna volgde een reeks klachten tegen bekende mannen, onder anderen filmsterren, journalisten en politici. De vrouwen en mannen die zich vervolgens uitspraken in actie #MeToo die op sociale media op gang kwam, werd woensdag beloond met de titel ‘persoon van het jaar’ van Time Magazine.